Москва, 6 октября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Министерство энергетики России зафиксировало начало снижения розничных цен на автомобильное топливо в стране, заявил 6 октября журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — сказал он.

Шульгинов отметил, что задача министерства не допустить затоваривания на топливном рынке, чего и получилось добиться.

Федеральная антимонопольная служба 5 октября сообщила, что разослала письма в десятки компаний с требованием снизить цены на топливо. В ведомстве предупредили предприятия, что в противном случае их деятельность будут рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС также возбудила шесть дел по подозрению в нарушении Закона о защите конкуренции.

Вице-премьер России Александр Новак 4 октября отметил, что после запрета экспорта топлива началось снижение биржевых цен на него на 16–20%. Причём эта тенденция началась во всех регионах страны.

Временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива ввели в России 21 сентября. Правительство приняло такое решение для стабилизации цен на топливном рынке.