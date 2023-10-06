Доха, 6 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пришёл первым к финишу в квалификационном заезде гонки Гран-при Катара «Формулы-1». Соревнования прошли 6 октября на гоночной трассе «Лусаил».

Ферстаппен преодолел дистанцию за 1 минуту 23,778 секунды. Второе место занял гонщик от Mercedes Джордж Расселл (+0,441), третье — пилот от McLaren Оскар Пиастри (+0,450).

Основная гонка Гран-при Катара состоится 7 октября, днём ранее организаторы проведут спринтерскую гонку и квалификацию к воскресному заезду.

Как сообщало ИА Регнум, победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1» был испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс — младший. В этом сезоне он стал первым, кто смог обойти Ферстаппена и его коллегу по команде Серхио Переса. Сайнс прервал серию из десяти побед Ферстаппена, который в Сингапуре занял пятое место.

В феврале 2022 года «Формула-1» отменила проведение Гран-при России. Причиной стало проведение специальной военной операции на Украине.