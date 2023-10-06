Париж, 6 октября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Мэр французского города Вьен Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации флаг Украины после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима — инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе», — цитирует издание мэра.

Ранее украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсуждали в том числе гуманитарную помощь Баку Киеву.

В свою очередь Ковач добавил, что «нельзя благодарить Баку» за гумпомощь, в то время как Азербайджан «продаёт газ в полтора раза дороже для финансирования своих военных усилий против Армении».

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Праге в октябре 2022 года признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Баку 19–20 октября 2023 года провёл в регионе «антитеррористическое мероприятие локального характера». Вспыхнувший конфликт удалось уладить при участии российских миротворцев.

В итоге руководство Нагорного Карабаха заявило, что с нового года Нагорно-Карабахская Республика прекращает своё существование. Из региона выехали более 100 тысяч армян, пожелавших переселиться в Армению. Им помогли покинуть регион российские миротворцы.