Севастополь, 6 октября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В районе Стрелецкой бухты в Севастополе проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводной диверсионной обороны (ППДО), сообщил 6 октября губернатор города Михаил Развожаев.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты — это военные проводят профилактические гранатометания в интересах ППДО», — написал он в Telegram-канале.

Развозжаев призвал жителей доверять информации только из официальных источников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября власти Севастополя объявляли воздушную тревогу. По словам Развожаева, в районе Севастопольской бухты поднимался дым — средство маскировки. Губернатор отметил, что, несмотря на неприятный запах, угрозы дым не несёт.