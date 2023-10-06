Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Развожаев: в районе Стрелецкой бухты проводятся профилактические гранатометания
Севастополь, 6 октября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В районе Стрелецкой бухты в Севастополе проводятся профилактические гранатометания в интересах противоподводной диверсионной обороны (ППДО), сообщил 6 октября губернатор города Михаил Развожаев.
Дарья Антонова ИА Регнум
«Громкие звуки в районе Стрелецкой бухты — это военные проводят профилактические гранатометания в интересах ППДО», — написал он в Telegram-канале.
Развозжаев призвал жителей доверять информации только из официальных источников.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября власти Севастополя объявляли воздушную тревогу. По словам Развожаева, в районе Севастопольской бухты поднимался дым — средство маскировки. Губернатор отметил, что, несмотря на неприятный запах, угрозы дым не несёт.