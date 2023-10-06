Минск, 6 октября, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский занимает правильную позицию, попрошайничая вооружения у Запада, хотя своими действиями подставил свою страну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны «Узел сопротивления». Об этом 6 октября сообщило агентство «БелТА».

president. gov. by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко в ходе размышлений пришёл к выводу, что Запад заключил сделку с Зеленским, по которой Украина должна вести боевые действия против России «до последнего украинца», а ей будут поставлять вооружение. Таким образом, когда оказалось, что западные страны нарушают договорённости, то постоянные просьбы Зеленского вполне объяснимы, если отбросить моральную составляющую, добавил белорусский президент.

«Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была. Это глубинная вещь. Он понимает, что его кинули», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Запад стал поставлять на Украину старую технику для утилизации либо вовсе прекратил поставки.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что на Украине отказались принимать партию из 10 танков Leopard, так как они оказались в плохом техническом состоянии. Прибывшая из Берлина комиссия установила, что бронетехника действительно требует ремонта. При этом ФРГ обещала Киеву поставить 100 танков, списанной лет 10 назад.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат также в сентябре заявил, что украинской армии не нужны французские истребители Mirage 2000 и другие устаревшие самолёты. Он потребовал давать более современные самолёты, так как те, что Киеву предлагают на Западе, будут лёгкой мишенью для российских средств ПВО.