Вашингтон, 6 октября, 2023, 20:58 — ИА Регнум. В Косово прибыло подкрепление Североатлантического альянса в составе 200 британских военных, говорится в заявлении НАТО, опубликованном на сайте альянса.

Отмечается, что подкрепление вошло в состав контингента численностью 400 военных.

«Миротворческие силы включают не только военнослужащих, но также сотни единиц техники, которые доставляются на место морским и воздушным путем», — сообщили в свою очередь в министерстве обороны Британии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR) для стабилизации ситуации.

С мая было усилено присутствие сил KFOR, а 28 сентября Североатлантический совет разрешил использование дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию.