Санта-Фе, США, 6 октября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Пилотируемый космолёт SpaceShipTwo (VSS Unity), разработанный в США компанией Virgin Galactic, успешно приземлился после коммерческого суборбитального полёта. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети X (бывшая Twitter).

«Наши пилоты, экипаж и космический корабль благополучно приземлились на космодроме «Америка» в штате Нью-Мексико», — говорится в сообщении.

Коммерческий аппарат стартовал в 11:40 6 октября по времени Восточного побережья США (18:40 мск) и сел на космодроме примерно через час. Это был четвёртый полёт SpaceShipTwo.

Отстыковку космолёта от ракеты-носителя провели на высоте около 14 км. Аппарат достиг высоты 85 км (по классификации Международной авиационной федерации полёт считается космическим на высоте более 100 км). Пассажиры на несколько минут испытали состоянии невесомости.

Аппаратом управлял экипаж из четырёх человек. Также на борту было три туриста: Рон Розано из США, Тревор Битти из Великобритании и Намира Салим из Пакистана.

Как сообщало ИА Регнум, первый коммерческий полёт SpaceShipTwo состоялся 30 июня 2023 года. Он также продлился около часа. Аппарат поднялся на высоту около 84 км.

В Virgin Galactic сообщили, что цена прогулки на их космолёте составляет от $450 тыс. О готовности совершить её заявили более 600 человек.