Москва, 6 октября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Правительство России утвердило особый порядок въезда в РФ граждан Украины из третьих стран, говорится в документе, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда», — говорится в документе.

Так, с 16 октября украинские граждане смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московскому аэропорту Шереметьево.

Уточняется, что это временная мера, которая направлена на обеспечение безопасности жителей России в сложивших геополитических условиях.

Как сообщало ИА Регнум, указ президента России Владимира Путина, разрешающий украинским гражданам свободный въезд на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия, опубликовали 29 сентября. В соответствии с документом украинцам достаточно предъявить внутренний или заграничный национальный паспорт, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна, а гражданам с детьми до 16 лет дополнительно свидетельство о рождении ребёнка или паспорт законного представителя.