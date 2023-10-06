Анкара, 6 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном в жёсткой форме призвал его прекратить сотрудничество с курдскими формированиями в Сирии. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«В ходе разговора Фидан в резкой форме довел до сведения Блинкена, что США как союзник должны прекратить сотрудничество с террористической организацией «Силы народной самообороны» на севере Сирии», — сказал собеседник агентства.

Фидан также добавил, что контртеррористические операции Турции в Ираке и Сирии будут решительно продолжены. Также стороны обсудили инцидент со сбитым США турецким беспилотником.

Как передавало ИА Регнум, турецкий телеканал Al-Mayadeen 5 октября сообщил, что в Эль-Хасеке возле поселения Телль-Бейдар американские военные сбили ракетой БПЛА Bayraktar. Беспилотник сбили, когда он находился практически над военной базой США.

Провинция Эль-Хасеке находится, вопреки разрешению руководства Сирии, под контролем американских военных. Также американцы находятся в провинциях Эль-Ракка и Дейр-эз-Зор.