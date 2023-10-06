Москва, 6 октября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Пробки в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, движение серьёзно затруднено в центре города и на Садовом кольце. Крупные заторы регистрируются на Бульварном кольце от Покровского до Яузского бульвара.

Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в обоих направлениях. Помимо этого, трудности есть на МКАД, в частности от 59-го до 80-го км.

Как сообщало ИА Регнум, пробки в Москве достигли максимума 20 марта. Тогда, по информации сервиса, загруженность автомобильных дорог столицы составила около 10 баллов.

Также километровые пробки образовались в Москве 21 марта. Пробки в шесть-семь баллов образовались на фоне ограничений движения по ряду направлений, в том числе по проспекту Мира, Олимпийскому, Ленинградскому проспектам.