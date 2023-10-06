Москва, 6 октября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине на 13 октября, сообщил 6 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что ранее Киев и поддержавшие его западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области.

«Поскольку мы традиционно не даём западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) в пятницу, 13 октября», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона заявила, что по селу Гроза в Харьковской области под Купянском 5 октября нанесли ракетный удар. МВД утверждает, что в результате погибли десятки человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, ударам подвергаются исключительно военные объекты и места скопления военных ВСУ и руководства украинской армии. Это неоднократно подчёркивали в Министерстве обороны.

Киев не первый раз возлагает вину на Москву в якобы совершении преступлений против гражданского населения. В числе таких событий ― удар по вокзалу Краматорска устаревшей советской ракетой «Точка-У»,которая состоит только на вооружении ВСУ, в апреле текущего года, а также удар по центральному рынку в Константиновке в сентябре, в результате которого погибли 15 человек.