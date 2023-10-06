Ташкент, 6 октября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Налоговый комитет Узбекистана потребовал от компании Yandex Go зарегистрироваться в республике в качестве налогового резидента, иначе сервис может быть заблокирован, сообщили 6 октября в ведомстве.

«Компании Ridetech International B. V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами: пройти регистрацию в качестве налогового резидент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания должна обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек.

В случае невыполнения данных требований до 1 декабря 2023 года Yandex Go заблокируют на территории Узбекистана. Компания Ridetech International B. V. зарегистрирована в Нидерландах и представляет Yandex Go в Узбекистане.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года первые три иностранные компании, которые предоставляют интернет-услуги в Киргизии, согласились платить налог на добавленную стоимость.

Компании Яндекс Go, Megogo и Xsolla прошли удаленную регистрацию в электронном сервисе государственной налоговой службы Киргизии и теперь отчисляют в бюджет страны 12% от суммы реализованных услуг.