Мадрид, 6 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Евросоюз не стал устанавливать дату расширения сообщества в декларации, принятой по итогам неформального саммита ЕС в испанском Гранаде.

«Заглядывая вперед в перспективу дальнейшего расширения союза, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть готовы», — говорится в проекте соглашения, датированном 4 октября.

Согласно документу, страны-члены ЕС не стали устанавливать 2030 год в качестве даты следующего расширения сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, глава Европейского совета Шарль Мишель в конце августа заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. по его словам, Брюсселю следует рассматривать расширение Европейского союза как одну из главных задач. Он отметил, что речь идёт о возможном вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, в ЕС рассматривают вопрос о присоединении Боснии и Герцеговины, а также Грузии.

Заявка на вступлении Украины в ЕС была отправлена ещё в конце зимы 2022 года. Её получили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что уже к 2030 году Молдавия вместе с Приднестровьем может войти в состав Евросоюза.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что в настоящее время больше всего шансов на вступление в ЕС есть у Молдавии и Албании, в то время как перспективы Украины весьма туманны.