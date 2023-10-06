Москва, 6 октября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Сообщения, распространённые рядом СМИ, о том, что Москва якобы обсуждает с Баку или Ереваном вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, не соответствуют действительности, сообщил ТАСС 6 октября, ссылаясь на дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», — рассказал собеседник.

Он отметил, что контакты с Арменией и Азербайджаном идут, но они касаются текущей деятельности миротворцев.

Как сообщало ИА Регнум, при участии миротворцев 20 сентября Степанакерт и Баку договорились о перемирии после того, как днём ранее азербайджанская армия начала военную операцию в Карабахе. Также российские миротворцы обеспечивают выезд из региона беженцев. По данным на 2 октября из Карабаха выехали почти все, кто хотел, в общей сложности его покинули более 100 тыс. человек.

20 сентября в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Они погибли, также погиб замкомандующего российского миротворческого контингента Иван Ковган. Подозреваемых в нападении задержали в Азербайджане. Баку пообещал, что виновные в гибели российских военнослужащих понесут наказание

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в день начала боевых действий заявил, что Ереван не является стороной конфликта и подчеркнул, что в Нагорном Карабахе нет подразделений армянской армии. Также Ереван не участвовал переговорах о перемирии.

В октябре 2022 года Пашинян в Праге на основе Алма-Атинской декларации 1991-го года признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Президент России Владимир Путин 5 октября отметил, что признание Арменией Карабаха частью Азербайджана сделало неизбежным переход региона под контроль Баку.