Москва, 9 октября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. На 104,4% выросло в Москве производство электрического оборудования за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, рост связан во многом с увеличением выпуска генераторов, электродвигателей, распределительных устройств и трансформаторов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Объем производства электрического оборудования в Москве продолжает расти, — подчеркнул он. — За восемь месяцев 2023 года столичные компании выпустили на 104,4% больше изделий, чем за те же месяцы 2022-го». Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования — на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры — на 3,7%, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В Москве работают более 130 компаний, выпускающих электрическое оборудование. Они обеспечивают рабочими местами свыше 17 тысяч человек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за первые восемь месяцев этого года предприятия отрасли отгрузили товары на общую сумму 170,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за восемь месяцев 2022 года. «Это объясняется возросшим спросом на отечественную продукцию в связи с уходом зарубежных производителей, — уверен он, — а также системной поддержкой предприятий со стороны города».

Два предприятия, выпускающие кабельную продукцию, имеют статус промышленного комплекса, который дает доступ к значительным льготам. Например, для компаний с таким статусом ставка налога на прибыль находится на уровне 13,5% вместо 17%, налоги на недвижимость и землю — 50% и 20% от исчисленного соответственно, ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.

В сентябре город заключил с инвестором офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Механизм офсетных контрактов дает городу возможность локализовывать на своей территории важнейшие предприятия. В свою очередь инвесторы получают гарантию долгосрочного сбыта продукции.