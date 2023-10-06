Гранада, Испания, 6 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Польша на неформальном саммите Евросоюза в испанской Гранаде заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по странам Европы, заявил 6 октября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, правительство страны под руководством партии «Право и справедливость» является единственным гарантом сдерживания волны нелегальной миграции.

«Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции», — сказал Моравецкий на итоговой пресс-конференции.

Он уточнил, что глава Евросовета Шарль Мишель принял такую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 24 сентября заявил, что миграция может стать разрушающей силой для организации. По его словам, такая ситуация сложилась на фоне глубоких культурных различий между странами ЕС и из-за неё они не могут договориться о единой миграционной политике.

При этом глава евродипломатии выступил с утверждением, что Европе необходимы мигранты. Боррель считает, что они помогают компенсировать «невероятно низкий демографический рост» в Старом Свете.