Санкт-Петербург, 6 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обнаружили четырёхлетнюю девочку, оставленную родителями в квартире на первом этаже дома на проспекте Металлистов. Об этом 6 октября сообщила «Фонтанка».

Global Look PressBahnmueller/http://imagebroker.com/#/search

Ребёнка сначала заметила в окне дома женщина, проходившая мимо, и позвонила в полицию. Когда прибыли правоохранители, девочка рассказала, что не ела два дня. Она также пожаловалась, что её бил отец.

Девочка сообщила, что мать уехала, оставив её одну. Холодильник в квартире был пуст. Ребёнка с синяками на руках и ногах отвезли в больницу.

Стало известно, что мать уехала в паспортный стол. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, её мать обратилась в полицию. По камерам наблюдения правоохранители установили, что ребёнок может быть на станции техобслуживания, где работает приятель сожителя матери, распивавший с ним спиртные напитки. Девочку нашли там здоровой и невредимой.