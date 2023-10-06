Москва, 6 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Причиной недоступности сервисов Xiaomi, которая наблюдалась на территории России 5 октября, стали сбои на стороне компании. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Сервисы Xiaomi были недоступны в России в связи со сбоем на стороне компании», ― заявили ТАСС в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что сейчас работоспособность приложений умного дома восстановили.

В пресс-службе напомнили, что Xiaomi в 2021 году локализовала личные данные о российских клиентах и хранит их в России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября российские пользователи Xiaomi массово пожаловались на сбои в работе электронной техники. Как оказалось, причиной стали неполадки в работе серверов компании.

В частности, не подключалось приложение, с помощью которого можно управлять умным домом Mi Smart Home. Пользователи на время лишись возможности получить изображение с камеры видеонаблюдения и включить робот-пылесос или другие устройства.

Портал DownRadar зафиксировал в общей сложности свыше 250 жалоб пользователей, в подавляющем большинстве москвичей и петербуржцев, а также жителей Ростовской, Воронежской и Свердловской областей.