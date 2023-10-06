Будапешт, 6 октября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Без финансовой помощи Запада экономика Украины рухнет не через неделю, а в течение суток. Об этом 6 октября заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради в беседе с газетой Magyar Nemzet.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Таким образом Ногради прокомментировал соответствующее заявление президента России Владимира Путина.

По словам эксперта, российский лидер «доброжелательно» высказался об украинской экономике.

«Я бы уточнил, по-моему, [экономика Украины без денег Запада рухнет] в течение дня. Сегодня у украинского бюджета доходов меньше, чем украинские военные расходы. Если она не получит западной поддержки, в течение суток не будет плат администрации, здравоохранению, образованию и страна погибнет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Путин заявил, что Украина в случае прекращения военных поставок продержится неделю. Президент уточнил, что Киев получает извне каждый месяц по 4–5 млрд долларов и в случае прекращения поступления этих средств Украина «ляжет». Глава государства подчеркнул, что украинская экономика без внешних вложений существовать уже не может.

Ранее в этот же день обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс отметил, что без помощи США Киев не сможет в 2024 году предпринять крупное наступление, а ВСУ станет сложнее сопротивляться российским военным.

Президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий 45 дней — до 17 ноября продолжать финансирование работы федерального правительства страны. В этом документе не предусматривается нового финансирования Украины.