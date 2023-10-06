Москва, 6 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Друг Николая Дроздова художник Константин Мирошник назвал фейком сообщения СМИ об обнаружении злокачественной опухоли у телеведущего.

Владимир Гердо/ТАСС Николай Дроздов

«Дроздов вышел в свет: был на открытии выставки. <…> Всё отлично, веселый, на своих ногах», — сказал Мирошник «Газете.Ru».

Художник рассказал, что после неудачного падения зимой Дроздов долго лечился. Одно ребро воткнулось в нерв возле позвоночника, повредило глаз. Врачи боролись за зрение Дроздова. По словам Мирошника, он с мужеством перенёс всё это и выздоровел наконец.

Вдобавок друг Дроздова сказал, что Николаю Николаевичу надо быть попроще и ни на кого не злиться.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Дроздов 6 октября опроверг слухи о тяжёлом состоянии. Телеведущий рассказал, что находится дома с женой, и в шутку отметил, что его уже не раз успели «похоронить».

По данным источника ИА Регнум, самочувствие Дроздова действительно недавно ухудшилось, но госпитализация ему не потребовалась. Собеседник агентства сообщил, что речь действительно может идти об опухоли и ведущему назначили процедуры.

В январе Дроздов попал в больницу после неудачного падения на улице.

Учёный-зоолог, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов получил широкую известность как ведущий телепередачи «В мире животных» (1977–2018 годы). Он также является заслуженным журналистом Российской Федерации и лауреатом премии правительства.