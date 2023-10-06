Москва, 6 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Московские следователи предъявили обвинение главе туристической фирмы «Колибри-Тур МСК» по делу о выселении детей из отеля в Турции. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что фирма, обязавшись организовать отдых детей, не внесла своевременно оплату за их проживание в гостинице. Это привело к тому, что детей выселили из отеля ночью.

По данным следствия, фирма заключила не менее 100 договоров на организацию детского отдыха, получив более 1 млн рублей, но выполнять свои обязательства не собиралась. В рамках расследования допросили потерпевших. Следователи также направили в суд ходатайство об аресте имущества фигурантов дела.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с выселением российских детей из отеля в Анталье произошёл в начале августа. В ситуацию вмешалось консульство России, обеспечив им питание и возвращение домой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в СК с просьбой разобраться в этой ситуации. Она также сообщила, что инцидентом заинтересовались в Роспотребнадзоре.