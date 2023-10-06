Берлин, 6 октября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. За нападением на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупаллу, совершённым в ходе предвыборного митинга в Ингольштадте в немецкой Баварии, может стоять Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 6 октября сообщила газета Deutschland Kurier.

Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС Тино Хрупалла

Опрошенные изданием эксперты разведки не считают необоснованным предположение о том, что к нападению на политика мог приложить руку киевский режим. Дело в том, что Хрупалла, который категорически отказывается от поставок немецкого оружия на Украину, постоянно настаивает на расследовании диверсий «Северного потока» и требует прекращения санкций в отношении России, находится в своего рода международном «уголовном списке», написала газета.

«Если бы это действительно было покушение с применением отравляющих веществ, у Украины, несомненно, был бы мотив», ― подчеркнул один из экспертов.

Он указал на удивительный факт, что, хотя исследования подтвердили наличие следов инъекции в плечо Хрупаллы, до сих пор в крови политика «АдГ» не обнаружили следов яда.

«Ядами, которые невозможно обнаружить, обычно располагают только спецслужбы», ― добавил собеседник.

Как сообщало ИА Регнум, лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии 4 октября. Политик потерял сознание, его увезла скорая помощь.

После проведения медицинского обследования на теле лидера партии обнаружили небольшой травмированный участок кожи, похожий на след от укола. По сообщениям очевидцев, Хрупалла жаловался на тошноту, судороги и головокружение.

Депутат комитета по обороне в бундестаге от «АдГ» Ян Нольте пояснил, что причиной госпитализации лидера политической организации мог стать анафилактический шок. Он добавил, что, по разным данным, похоже, что два человека ввели политику в плечо неизвестное вещество, после чего Хрупалла потерял сознание.

На следующий день в партии заявили, что политик находится в реанимации. Все запланированные на 5 октября встречи сопредседателя «Альтернативы для Германии» отменили.

В ходе обследования медики обнаружили на правом плече политика укол иглой, а такжедиагностировали у него внутримышечную инъекцию и заражение пока неустановленным веществом.