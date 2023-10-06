Киев, 6 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. На фоне миграции и мобилизации на Украине наблюдается нехватка рабочей силы. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«В то же время количество резюме снижалось, что может отображать <…> ограниченное предложение рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации», — отмечается в документе.

При этом на рынке труда страны зафиксировали рост количества вакансий, что, по мнению специалистов НБУ, связано с оживлением экономики и сезонностью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, вероятнее всего, придётся пойти на фронт.

Позднее стало известно, что в даркнете предлагают украинцам приобрести свидетельство о смерти, чтобы не попасть под мобилизацию. Продавцы ложных свидетельств о смерти обещают покупателям выдать официальный документ, внесённый во все базы, и при необходимости даже организовать фальшивые похороны.

С февраля 2022 года на территории Украины действуют военное положение и указ о всеобщей мобилизации, который продлевали уже несколько раз. На службу в украинскую армию в том числе отправляют и ограниченно годных. Мобилизации подлежат также мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ и болезнями эндокринной системы.