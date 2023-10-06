Париж, 6 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Украина полностью коррумпирована, в то время как страны Евросоюза отправляют ей миллиарды евро, возмутился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум

«С ума сойти! Даже Жан-Клод Юнкер, теперь уже не возглавляющий Еврокомиссию, проболтался: Украина полностью коррумпирована, заявил он!» — написал Филиппо в соцсети Х.

Он добавил, что одновременно с этим ЕС отправляет на Украину миллиарды евро, а «некоторые сумасшедшие даже хотят, чтобы она вступила в ЕС, что станет нашей гибелью». Политик призвал положить конец этому безумию.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в Толедо 31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов. По его словам, стать членами организации, в частности, должны Украина и страны Западных Балкан.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум заявил, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела им очень удобно пополнять карманы западной помощью.