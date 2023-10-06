Вена, 6 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Киев, как уже делал это неоднократно, вновь обвинил Москву в военном преступлении ещё до начала расследования инцидента в селе Гроза Харьковской области. Об этом заявили в посольстве России в Австрии.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Киев при этом следует по отработанной схеме», ― подчеркнули дипломаты в Telegram-канале.

Они напомнили, что так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке. В дипмиссии подчеркнули, что подобные «инциденты» происходят каждый раз, когда Киев выпрашивает у своих спонсоров финансирование. На этот раз в испанской Гранаде проходил саммит Европейского политического сообщества, где Украина вновь подняла вопрос о выделении помощи.

«Призываем к тщательному расследованию произошедшего», ― подчеркнули в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона заявила, что по селу Гроза в Харьковской области под Купянском 5 октября нанесли ракетный удар. МВД утверждает, что в результате погибли десятки человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, ударам подвергаются исключительно военные объекты и места скопления военных ВСУ и руководства украинской армии. Это неоднократно подчёркивали в Министерстве обороны.

Киев не первый раз возлагает вину на Москву в якобы совершении преступлений против гражданского населения. В числе таких событий ― удар по вокзалу Краматорска устаревшей советской ракетой «Точка-У», которая состоит только на вооружении ВСУ, в апреле текущего года, а также удар по центральному рынку в Константиновке в сентябре, в результате которого погибли 15 человек.

Постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что ракету, которой нанесли удар по рынку в Константиновке (занятая киевским режимом часть ДНР), запустили с подконтрольной Украине территории.