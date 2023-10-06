Варшава, 6 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский трижды грубо ошибся в выстраивании отношений с Польшей, в результате чего начался их разлад. Об этом 6 октября написало польское издание Rzeczpospolita.

PEPE TORRES/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Первой из этих ошибок автор назвал то, что Киев пожаловался на Варшаву в ВТО из-за отказа Польши импортировать украинское зерно, в результате чего главным лейтмотивом предвыборной кампании в республике стала защита фермеров от сельхозпродукции с Украины, а не борьба с «российской угрозой».

«Украинские власти выбрали не то время, не то место и не те аргументы для торгового спора. Всем известно, что к соседу за солью не ходят, зная, что у него сейчас свои, более серьёзные проблемы», — отмечается в статье.

Второй ошибкой главы киевского режима оказалось его выступление на Генассамблее ООН, в ходе которого он заявил, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актёра». В Польше приняли это на свой счёт, и это только ещё больше накалило отношения России и Украины. Автор предположил, что Зеленский слишком вжился в свою старую роль дерзкого и жёсткого президента-учителя Василия Голобородько из сериала «Слуга народа».

Третьей ошибкой автор статьи назвал то, что украинский лидер в неподходящее время, сразу после отмены президентом Польши Анджеем Дудой встречи с ним в Нью-Йорке, наградил военкора и репортёра Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду. Многие жители республики посчитали такие действий главы Киева попыткой «уколоть» правящую партию Польши, которая начала отворачиваться от Украины, указывается в материале.

«Сегодня больше всех рискует и теряет Украина. Но завтра это может ударить по Польше, которой может не оказаться за столом, где рано или поздно будут обсуждаться условия окончания конфликта, а возможно, и будущий облик нашей части Европы», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Украине и Польше потребуются «титанические усилия» для того, чтобы нормализовать свои отношения. Он уточнил, что эта напряжённость стала одной из причин его отсутствия на заседании совета МИД стран Евросоюза на уровне глав МИД.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач 3 октября указал на то, что Киеву стоит налаживать отношения и развивать сотрудничество с «проверенными партнёрами», а не пытаться сблизиться с более крупными странами. Он уточнил, что Варшава поддерживала Киев из интересов собственной безопасности, однако у неё есть и другие интересы.