Москва, 6 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Российские истребитель МиГ-31 6 октября не допустил нарушения американскими ВМС государственной границы России над акваторией Норвежского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Нина Падалко/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31

Самолёт, движущийся к границе России над Норвежским морем, обнаружили российские средства контроля. Из состава дежурных по ПВО сил Северного флота в воздух поднялся МиГ-31, чтобы идентифицировать цель.

Экипаж истребителя установил, что к границе приближается Р-8А Poseidon ВМС США.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

Ведомство отметило, что ВМФ не позволил американскому самолёту нарушить государственную границу России. Российский истребитель выполнял полёт, действуя в строгом соответствии с международными правилами. Он не совершал опасного сближения с иностранным самолётом и находился над нейтральными водами.

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