Нижний Новгород, 6 октября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Корпорация развития Нижегородской области и инвестиционный портал региона стали победителями национальной премии «Лидеры инвестиционного развития — 2023». Итоги премии подвели 5 октября в рамках IV Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития в Туле. Регион победил в двух номинациях — «Агентство развития года» и «Лучший инвестиционный портал».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году регион вошел в тройку лидеров рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. «Это результат огромной работы по улучшению инвестиционного климата, одной из важнейших составляющих которой стало создание Корпорации развития области, — отметил он. — Сейчас на сопровождении корпорации находятся 152 проекта на общую сумму более 211 миллиардов рублей. За этими цифрами — почти 23 тысячи новых рабочих мест и новые возможности для территорий».

«Мы непрерывно совершенствуем инструменты для комфортной коммуникации инвесторов и региональных органов власти, — рассказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. — На сопровождении корпорации находится много проектов социальной направленности, которые смогут существенно повысить уровень качества жизни нижегородцев. Среди них — строительство 13 школ на территории региона, модернизация сети электротранспорта в Нижнем Новгороде, строительство Ледового дворца на Стрелке».

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.