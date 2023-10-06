Вашингтон, 6 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Инвазивный вид (биологический вид, попавший за пределы мест естественного обитания, распространение которого угрожает биологическому многообразию. — Прим. ред.) улиток, опасных для людей, захватил в Соединённых Штатах новую территорию. Об этом 6 октября сообщило американское издание New York Post со ссылкой на Комитет по охране природных ресурсов штата Северная Каролина.

A. Hartl/ blickwinkel/globallookpress

Отмечается, что колонии этих ампулярий (вид улиток. — Прим. ред.) обнаружили около реки Ламбер в городе Ламбертон в Северной Каролине, где они впервые появились после того, как их завезли в США из Южной Америки.

Этот вид улиток легко узнать, так как 15-сантиметровые особи откладывают крупные розовые яйца на деревьях и растениях около воды. Эти кладки ядовиты и при контакте с кожей могут вызвать покраснение, зуд и резь в глазах. Самки ампулярий способны откладывать яйца раз в неделю, и потому улитки могут быстро размножаться.

Ампулярии опасны тем, что могут переносить опасных паразитов, таких как легочная нематода крыс. Этот червь атакует мозг хозяина и способен переносить менингит. Помимо этого, улитки разрушительны для экосистем, так как уничтожают растения, служащие пищей для многих обитающих в воде виды животных.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал ИА Регнум, что если климат в Европе станет как в регионах Южной Америки, то нашествия красных огненных муравьёв в регион избежать не удастся.

По его словам, этот инвазивный вид муравьёв способен встраиваться в пищевые цепочки и вытеснять местные виды. Эти насекомые способны уничтожать не только посевы, но и электрооборудование, в том числе повреждать автомобили и компьютеры.