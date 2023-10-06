Киев, 6 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. На Украине суд наложил арест на счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму $460 млн, сообщила 6 октября служба безопасности Украины (СБУ).

Global Look Press/Andy Dean

«Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений», — отметили в спецслужбе.

На Украине также заявили, что среди заблокированных активов российских бизнесменов финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября СБУ предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции России. На Украине Фридмана обвинили в распространении продовольствия и одежды для российских солдат. Помимо этого, СБУ считает, что страховые компании бизнесмена якобы застраховали военную технику и жизни российских военных, участвующих в боевых действиях.

Минфин США 10 августа внёс Михаила Фридмана и Петра Авена в список антироссийских санкций.

Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Имеет гражданства России и Израиля. После начала специальной военной операции на Украине оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества совместных с Петром Авеном компаний с российской армией.

Петр Авен — российский и латвийский миллиардер, экономист и предприниматель, гражданин Латвии и России. Также входил в совет консорциума «Альфа-Групп». По версии Forbes, в 2021 году был на 30-м месте списка 200 богатейших бизнесменов России.

Андрей Косогов также является одним из основателей и основных акционеров «Альфа-Групп». В мировом рейтинге Forbes за 2023 год состояние Косогова оценивается в $1,1 млрд.