Таллин, 6 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Полиция Таллина возбудила административное дело против двух мужчин, включивших гимн России во дворе жилого дома. Об этом 6 октября сообщил портал Delfi.

Валерий Шарифулин/ТАСС Таллин

По данным правоохранителей, мужчины вынесли на улицу музыкальную колонку и включили её на полную громкость. Глава группы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Энель Куйв сказала журналистам, что в полиции серьёзно относятся к таким случаям и расценивают это как выражение поддержки специальной военной операции на Украине.

Куйв добавила, что жители Эстонии всегда могут сообщить в полицию, если заметили подобные случаи.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Эстонии сообщили, что оштрафовали гражданина Польши, за то, что на его автомобиле была георгиевская ленточка. Его остановили на пропускном пункте в Нарве, когда он въезжал в страну.

Кроме того, в начале сентября в Эстонии полицейские жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку на машине. Его положили на асфальт и надели наручники, прежде чем увести.

Закон о запрете «враждебной символики» в Эстонии приняли в апреле 2022 года. За нарушение предусмотрен штраф в размере €1200. Кроме того, к осужденному могут применить административный арест. Глава правовой комиссии эстонского парламента Марек Юргенсон, комментируя этот закон, заявил, что решение о том, является демонстрация символики провокацией или нет, принимают полицейские.