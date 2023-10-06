Ингольштадт, Германия, 6 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Во время инцидента в ходе предвыборного митинга в Ингольштадте в немецкой Баварии сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу заразили неизвестным веществом. Это диагностировали медики после того, как политика выписали из больницы, куда он попал несколько дней назад. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе политической организации.

Bernd Elmenthaler/IMAGO Тино Хрупалла

«После представления клиникой Ингольштадта заключения врача подтверждается, что в ходе обследования у Тино Хрупаллы удалось обнаружить «укол иглой в правое плечо», ― говорится в сообщении на сайте партии.

Также врачи диагностировали у политика внутримышечную инъекцию и заражение пока неустановленным веществом.

«Судебно-токсикологическая экспертиза продолжается», ― добавили в «АдГ».

Как сообщало ИА Регнум, лидера парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали после инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии 4 октября. На мероприятии он потеря создание, политика увезла скорая помощь.

После проведения медицинского обследования на теле лидера партии обнаружили небольшой травмированный участок кожи, похожий на след от укола. По сообщениям очевидцев, Хрупалла жаловался на тошноту, судороги и головокружение.

Депутат комитета по обороне в бундестаге от «АдГ» Ян Нольте пояснил, что причиной госпитализации лидера политической организации мог стать анафилактический шок. Он добавил, что, по разным данным, похоже, что два человека ввели политику в плечо неизвестное вещество, после чего Хрупалла потерял сознание.

На следующий день в партии заявили, что Хрупалла находится в реанимации в больнице. Все запланированные на 5 октября встречи сопредседателя «Альтернативы для Германии» отменили.