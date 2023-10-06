Москва, 6 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Городской автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы. Как сообщил источник ИА Регнум, пострадали трое несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА Регнум

Авария произошла в районе дома № 36 по Новочеркасскому бульвару. Известно, что автобус столкнулся с легковушкой марки Ford.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

4 октября стало известно, что пассажирка одного из автобусов в Санкт-Петербурге впала в кому из-за того, что транспортное средство резко затормозило. Причиной экстренного торможения стал пьяный пешеход, вышедший на проезжую часть.