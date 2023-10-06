Херсон, 6 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Украинские войска пытались осуществить захват плацдармов на островах и левобережье Днепра, однако все их попытки остались безуспешными. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате огневого поражения удалось ликвидировать до 235 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей. Также было уничтожено пять складов с боеприпасами ВСУ и пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября стало известно, что соединения группировки «Днепр» Вооружённых сил России ударили по месту размещения ВСУ под Херсоном и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-2000». В результате этого были выведены из строя две единицы автомобильной техники и экскаватор, также украинские войска потеряли 12 человек личного состава убитыми и ещё семь — ранеными.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 октября рассказал, что российские военные пресекли деятельность двух ДРГ ВСУ на херсонском направлении. За сутки удалось уничтожить до 30 военных ВСУ, а также гаубицу Д-30 и два автомобиля.