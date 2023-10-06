Москва, 6 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Тринадцать диверсантов уничтожили при попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Крыма 4 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В ведомстве добавили, что удар по украинскому десанту нанесла авиация Черноморского флота. Также уничтожили два плавсредства, на которых передвигались диверсанты.

«Четвертого октября 2023 года морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма», ― говорится в сводке министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки министерства обороны Украины около мыса Тарханкут. Украинские военные двигались к полуострову на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

Как рассказал на допросе захваченный в плен участник диверсионно-разведывательной группы, она насчитывала 16 человек и планировала устроить фото− и видеосъёмку на полуострове с развёрнутым флагом страны. Это делалось для того, пояснил рядовой, чтобы потом заявить о том, что ГУР «зашло» в Крым.

В тот же день ГУР Украины опубликовало видеозапись попытки высадки украинских диверсантов в Крыму. На этих кадрах диверсанты ВСУ заявили, что провели свою акцию под лозунгом украинских националистов: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».

Пятого октября в Крыму в пяти километрах от места высадки украинского десанта обнаружили тело одного из диверсантов.