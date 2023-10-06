Москва, 6 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Неизвестные оформили двенадцатимиллионный займ на умершего пенсионера. Родственники скончавшегося узнали об этом спустя три года, когда им пришло судебное извещение о взыскании огромной суммы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В начале сентября в полицию обратилась москвичка. Женщина рассказала, что недавно получила извещение о вызове в Гагаринский районный суд в качестве ответчика. Она очень удивилась и стала разбираться, по какой причине на неё подали иск. Выяснилось, что в феврале 2020 года на её родственника оформили кредитный договор на 12,5 млн рублей. Москвичка недоумевала, ведь её родственник, указанный в иске, никак не мог оформить заём. Он скончался в апреле 2019 года, почти за год до того как якобы взял кредит. Она обратилась с заявлением в полицию.

«Было установлено, что неизвестными лицами был изготовлен заведомо подложный договор процентного займа на сумму в размере 12 500 000 рублей с ранее умершим. После чего в Гагаринский суд было подано исковое заявление о взыскании задолженности на сумму в размере 16 250 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Мошенникам не удалось довести свой умысел до конца, так как в суд представили документы о смерти «заёмщика». А по факту аферы возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас по делу идёи следствие, причастных к преступлению устанавливают.