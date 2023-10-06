Москва, 6 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за неделю составили до 235 военных и шесть орудий полевой артиллерии на херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчётов РСЗО «Град» в зоне СВО

«В результате огневого поражения потери противника составили до 235и украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на херсонском направлении украинские военные предприняли безуспешные попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра.

По данным Минобороны, российские военные ликвидировали пять складов с боеприпасами ВСУ, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Как сообщало 6 октября ИА Регнум, соединения группировки российских войск «Днепр» нанесли удар по месту размещения украинской армии под Херсоном. Военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун-2000» ВСУ. Источник рассказал, что в результате удалось вывести из строя две единицы автомобильной техники и экскаватор ВСУ. Потери украинской армии составили 12 человек.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 1 октября заявил, что российская армия пресекла деятельность двух ДРГ украинских войск на херсонском направлении. За сутки удалось уничтожить до 30 украинских военных, гаубицу Д-30 и два автомобиля.