Москва, 6 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Политика нынешнего германского руководства, в частности канцлера Олафа Шольца, привела Германию к экономическому спаду, тогда как в России происходит экономический рост. Об этом написал заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Медведев прокомментировал сообщения о том, что правительство Германии спрогнозировало спад экономики на 0,4%.

«Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» — написал Медведев.

Агентство Reuters 6 октября сообщило, ссылаясь на источники в германском правительстве, что Берлин прогнозирует по итогам 2023 года экономический спад на 0,4%. При этом отмечалось, что в апреле правительство Германии прогнозировало рост на 0,4% к концу года.

Источники в германском правительстве сообщили, что отрицательно на нынешний прогноз повлияли инфляционные показатели и высокие цены на энергоносители.

По оценке германского правительства, инфляция в стране к концу года окажется на уровне 6,1%. В 2024 году, считают авторы прогноза, её удастся снизить до 2,6%.

Германский телеканал N-TV 4 октября сообщил, что партия Шольца провалится на выборах в Баварии и в Гессене, потому что избиратели не верят ему, работой его правительства в стране крайне недовольны.

Отмечалось, что в Баварии Социал-демократическая партия Германии наберёт не более девяти процентов, уступив не только ХСС, но и «Свободным избирателям», «Зелёным» и «Альтернативе для Германии».