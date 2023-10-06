Киев, 6 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Николай Тищенко и Михаил Радуцкий 6 октября во время заседания устроили скандал, который едва не завершился дракой. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

РИА Новости

На заседании началось рассмотрение госбюджета. Тищенко назвал Гончаренко «петухом с Одесчины» и потребовал удалить его из зала, напомнив, как тот выступал за развитие русского языка, когда был депутатом Одесского облсовета.

Гончаренко подбежал к оппоненту с телефоном на селфи-моноподе и, снимая на камеру, стал задавать вопросы про кол-центры мошенников, к которым якобы имеет отношение Тищенко. Вскоре к ним подбежал Радуцкий и стал выбивать монопод из рук.

Драки не допустили другие депутаты, которые развели коллег в стороны. Спикер парламента Руслан Стефанчук призывал всех успокоиться, не устраивать балаган, а тик-токи снимать в других местах. После завершения ссоры Гончаренко заявил, что Тищенко порвал ему штаны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на полях заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре украинский депутат напал на секретаря делегации из России Валерия Ставицкого. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.