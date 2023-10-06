Минск, 6 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Украинская армия увязла в безуспешных попытках контрнаступления, однако США торопят киевские власти в этом вопросе, потому что им нужен какой-либо результат. Об этом 6 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область, сообщила его пресс-служба.

Ивестия/Зураб Джавахадзе Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, Вашингтон упрекает Киев в медленном контрнаступлении и посылает недвусмысленные сигналы на эту тему, одним из которых стало принятие временного бюджета без финансирования Украины.

«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что ВСУ на сегодняшний день увязли в безуспешных попытках контрнаступления, а линия фронта фактически не меняется.

Первый этап контрнаступления украинских войск провалился и сейчас в Киеве готовят второй этап, потому что украинцев торопят США, так как этот конфликт не добавляет авторитета Вашингтону, добавил Лукашенко.

«Здесь надо какая-то победа. Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского», — пояснил президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября военный эксперт финского издания Iltalehti Эмиль Кастехельми отметил, что для поддержания наступательных действий в 2024 году ВСУ нужно пополнить количество артиллерийских орудий и запас боеприпасов. По его мнению, главной проблемой украинской армии станет нехватка производственных мощностей военно-промышленного комплекса.

Ранее в этот же день журналист и экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил о крахе контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что в результате Россия заняла новые территории и стала ещё сильнее.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что с начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Глава государства уточнил, что также украинские войска за это время лишились 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники.