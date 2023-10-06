Симферополь, 6 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Крыму суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за передачу украинским спецслужбам сведений о дислокации и перемещении российских военных в зоне спецоперации, сообщили 6 октября в Верховном суде Крыма.

Верховный Суд Республики Крым Гражданин Украины С. Цыгипа

«Гражданин Украины С. Цыгипа признан виновным в шпионаже», — говорится в сообщении.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Рассмотрение этого уголовного дела проходило в закрытом формате из-за материалов, содержащих государственную тайну.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ сообщила в августе о задержании в Крыму местного жителя, по заданию украинских спецслужб собиравшего информацию о перевозке грузов в зону спецоперации. Также задержанный показал тайник с самодельным взрывным устройством.

Министерство обороны России 4 октября заявило о пресечении авиацией российских ВКС попытки высадки десанта ВСУ в Крыму. ФСБ опубликовало видео допроса участника диверсионной группы. Он рассказал, что украинская ДРГ собиралась установить флаг Украины на полуострове, после чего Киев смог бы заявить, что в регион якобы проникло Главное управление разведки украинского министерства обороны.

В Сахалинской области задержали россиянина, которого обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Задержанного заключили под стражу.