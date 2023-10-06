Балашиха, Московская область, 6 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Водитель каршеринга, пытаясь уйти от преследования правоохранителей в Балашихе, задел несколько автомобилей. Чтобы остановить его, сотрудники ДПС протаранили его машину, сообщил 6 октября Telegram-канал «112».

Владимир Баранов/ТАСС

Инцидент произошёл в микрорайоне Железнодорожный. Водитель каршеринга, нарушив правила дорожного движения, не подчинился требованиям сотрудников ДПС и не остановился.

Он устроил гонки, скрываясь от правоохранителей — мчался по встречной полосе, задевая автомобили. Чтобы остановить его, сотрудники ДПС пошли на таран в районе ТЦ «Марс».

Люди не пострадали — в отличие от находившихся поблизости автомобилей. Задержав водителя, правоохранители осмотрела багажник машины.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание водителя каршеринга в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в деревне Вертлино в Московской области водитель автомобиля, скрываясь от погони, застрелил сотрудника ГИБДД Водителя задержали.

Во Владимирской области вечером 3 сентября водитель автомобиля ГАЗ сбил сотрудника ДПС и скрылся с места ДТП. В Московской области аналогичный случай произошёл 8 сентября: водителя задержали.