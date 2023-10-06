Водитель каршеринга устроил «кармагеддон» на улицах Балашихи
Балашиха, Московская область, 6 октября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Водитель каршеринга, пытаясь уйти от преследования правоохранителей в Балашихе, задел несколько автомобилей. Чтобы остановить его, сотрудники ДПС протаранили его машину, сообщил 6 октября Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в микрорайоне Железнодорожный. Водитель каршеринга, нарушив правила дорожного движения, не подчинился требованиям сотрудников ДПС и не остановился.
Он устроил гонки, скрываясь от правоохранителей — мчался по встречной полосе, задевая автомобили. Чтобы остановить его, сотрудники ДПС пошли на таран в районе ТЦ «Марс».
Люди не пострадали — в отличие от находившихся поблизости автомобилей. Задержав водителя, правоохранители осмотрела багажник машины.
Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в деревне Вертлино в Московской области водитель автомобиля, скрываясь от погони, застрелил сотрудника ГИБДД Водителя задержали.
Во Владимирской области вечером 3 сентября водитель автомобиля ГАЗ сбил сотрудника ДПС и скрылся с места ДТП. В Московской области аналогичный случай произошёл 8 сентября: водителя задержали.