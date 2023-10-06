Владивосток, 6 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Ученик третьего класса одной из школ Владивостока поджёг гараж, расположенный на территории военкомата. Об этом ИА Регнум сообщил источник в силовых структурах.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Из хулиганских побуждений совершил поджог металлического гаража, находящегося на территории и принадлежащего военному комиссариату по Первомайскому району», — сообщил собеседник.

Поджог попал на камеру видеонаблюдения, ребёнка задержали на месте и установили его личность. Хулигану восемь лет, он проживает с безработной матерью. В её отношении составили административный протокол.

От действий школьника никто не пострадал, также он не нанёс ущерба военкомату. Огонь частично повредил старую мебель, тушить пожар не пришлось, пламя погасло само.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября во Владивостоке также пытались поджечь военный комиссариат Первомайского района. Злоумышленник облил окно здания горючей жидкостью и поджёг. Пламя вскоре потухло, никто не пострадал, здание не получило серьёзного ущерба. Полиция установила троих подозреваемых, двоих из них задержали.

22 сентября стало известно о двух попытках поджечь военкомат в Благовещенске в течение трёх дней. Оба раза злоумышленники бросали бутылку с зажигательной смесью в здание, но каждый раз возгорания не происходило.