Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, есть пострадавшие
Москва, 6 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил 6 октября Telegram-канал «112».
Кадр из видео
«Столкнулись семь автомобилей», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в результате столкновения двух легковых автомобилей в Гагаринском тоннеле в Москве пострадали три человека. Водитель такси столкнулся с остановившимся из-за неисправности автомобилем и сбил двух находящихся рядом пешеходов.
Также 6 октября при столкновении автомобиля с большегрузом в Самарской области погибли два человека. ДТП произошло на 897-м километре трассы М-5 «Урал».