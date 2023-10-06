Москва, 6 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил 6 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Столкнулись семь автомобилей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в результате столкновения двух легковых автомобилей в Гагаринском тоннеле в Москве пострадали три человека. Водитель такси столкнулся с остановившимся из-за неисправности автомобилем и сбил двух находящихся рядом пешеходов.

Также 6 октября при столкновении автомобиля с большегрузом в Самарской области погибли два человека. ДТП произошло на 897-м километре трассы М-5 «Урал».