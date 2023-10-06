Грозный, 6 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев разбился на соревнованиях в Чечне, сообщил 6 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Несчастный случай произошёл в рамках Кубка России на базе Российского университета спецназа. Беляев совершал пилотирование высокоскоростного парашюта, но не смог верно оценить высоту для выполнения манёвра и ударился о воду.

Медики спасти спортсмена не смогли.

В пресс-службе центра воздушной подготовки Goodsky выразили соболезнования семье и близким погибшего спортсмена. Это невосполнимая утрата для всего парашютного сообщества, отметили в центре. Там также сообщили, что медики боролись за жизнь Дмитрия с первых минут столкновения, на месте врачи провели реанимационные мероприятия.

На счету 45-летнего спортсмена, члена спортивной сборной команды России по парашютному спорту, более 3700 прыжков с парашютом.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года в Ярославской области разбился парашютист, спрыгнувший с самодельного мотодельтаплана. Несчастный случай произошёл в двух километрах от села Никульское в Переславском районе. Причиной гибели стал нераскрывшийся парашют. Мужчина погиб на месте.