Москва, 6 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Московская компания, которая создает средства сетевой безопасности, выпустила более 500 тысяч единиц оборудования за время существования. 29 сентября предприятие отметило свой 20-летний юбилей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «С-Терра СиЭсПи»

«Вот уже 20 лет московская компания «С-Терра СиЭсПи» разрабатывает и выпускает научно-техническую продукцию для защиты каналов связи — программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с шифрованием данных, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений», — заявил Овчинский. Он добавил, что за это время предприятие изготовило свыше полумиллиона единиц продукции для государственных и коммерческих организаций, у которых есть высокая потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных.

Решения компании включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, поэтому их можно использовать в государственных учреждениях и коммерческих организациях в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями. На сегодняшний день предприятие входит в тройку ведущих российских разработчиков и производителей сертифицированных средств криптографической защиты информации. Партнерская сеть компании насчитывает свыше 400 предприятий, включая крупнейших российских системных интеграторов.

Компания также производит миниатюрный криптошлюз размером не больше ладони, который можно установить, например, в машину скорой помощи, защищенный шлюз для применения в сложных условиях окружающей среды, а также супермощный шлюз для защиты каналов между центрами обработки данных и многие другие устройства.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.