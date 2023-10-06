Москва, 6 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. У Кремля нет реакции на присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил 6 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кадр из видео Наргес Мохаммади

«Нет, у нас на это нет никакой реакции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нобелевский комитет академии наук Швеции присудил премию мира 2023 года иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

В комитете заявили, что приняли решение присудить премию Мохаммади за «её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

Мохаммади является вице-президентом центра «Защитники прав человека», женщину неоднократно арестовывали и помещали в тюрьму в Иране за действия против национальной безопасности.