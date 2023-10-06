Москва, 6 октября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Певица Вера Брежнева рассказала об изменениях в личной жизни и намекнула на развод с продюсером Константином Меладзе на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певица Вера Брежнева

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моем первом мини-альбоме на украинском языке», — написала певица.

Брежнева выпустила мини-альбом, состоящий из шести песен.

После начала спецоперации на Украине Брежнева и Меладзе покинули Россию. В феврале их особняк в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставили на продажу. Стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. м оценили в 299 млн рублей.

После этого в СМИ стали появляться новости об их разводе. Однако Брежнева и Меладзе не давали комментариев по этому поводу. Репортёры отмечали, что Меладзе и Брежнева перестали публиковать совместные фотографии и носить обручальные кольца. Продюсера также заметили в компании бывшей жены Яны Сумм.

В мае Константин Меладзе разместил пост в соцсетях впервые за долгое время. Продюсер выложил чёрно-белый ролик. На кадрах Меладзе едет на велосипеде по пустой площадке, окружённой деревьями, его видно только со спины.