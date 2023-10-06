Москва, 6 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин говорил на форуме «Валдай» о разработках нового российского вооружения, потому что участники мероприятия проявили интерес к этой теме, сообщил 6 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Он напомнил слова главы государства о том, что в России продолжается разработку вооружения.

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