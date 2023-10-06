Москва, 6 октября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Проблемы «Почты России» нужно начинать решать после того, как появятся результаты независимого аудита этого предприятия, сказал 6 октября журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Известия/Александр Казаков

«Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой», — сказал он в ответ на просьбу раскрыть подробности о положении почтового оператора.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября заявила, что в бюджете «Почты России» растёт финансовая дыра, несмотря на выполнение всех предложений руководства предприятия. Она призвала срочно принять меры, пока ситуация не стала хуже.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков на это ответил, что в первые шесть месяцев 2023 года ситуацию на предприятии начали выправлять, объёмы убытков от операционной деятельности сократились в три раза, закрывшиеся отделения возобновляют работу, люди возвращаются на предприятие. При этом он признал, что ситуация остаётся напряжённой.

В пятницу, 6 октября, стало известно, что в «Почте России» планируют провести независимый аудит.